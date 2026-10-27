(ANSA) - MILANO, 27 OTT - Anche a Milano ieri, come in altri 24 tribunali italiani, è stato presentato il ricorso contro la legge elettorale Melonellum o Stabilicum, promosso dalla 'Rete per un voto libero e uguale' che riunisce organizzazioni, associazioni, comitati di costituzionalisti, giornalisti, avvocati e cittadini. Ad illustrare i motivi del ricorso sono stati in una conferenza stampa alcuni degli avvocati componenti del collegio difensivo milanese, tra cui Luciano Belli Paci, avvocato e figlio della senatrice a vita Liliana Segre. "Il rischio con queste legge elettorale è quello di avere un Parlamento che non rappresenta il Paese - ha spiegato -. L'obiettivo del ricorso è quello di arrivare al riconoscimento dell'incostituzionalità da parte della Corte prima che si voti, la nostra è una lotta contro il tempo". Sulle tempistiche per arrivare ad una sentenza da parte della Consulta, "c'è ottimismo dopo che da Trento è già stata fissata un'udienza dal giudice monocratico per il 16 dicembre - ha spiegato la costituzionalista Maria Agostina Cabiddu -, questo ci fa ben sperare. Il nostro non è un ricorso politico, non guardiamo alla tessera di partito ma al rispetto della Costituzione". Gli avvocati Marco Dal Toso e Davide Steccanella, e il costituzionalista Giulio Enea Vigevani, che ha aiutato nella scrittura del ricorso, hanno spiegato i punti a rischio di incostituzionalità del Melonellum, "che incidono sul diritto dei cittadini di scegliere liberamente i propri rappresentanti, sull'eguaglianza del voto e sulla possibilità delle forze politiche di partecipare alle elezioni in condizioni di parità". Tra i ricorrenti il giornalista Gad Lerner. "Noi chiediamo il Var - ha detto usando una metafora calcistica -, perché nell'ultimo anno di legislatura viene fatto un goal in palese fuorigioco dalla squadra che vuole vincere. Quindi chiediamo la verifica di questo fuori gioco nei tempi che precedono un risultato definitivo. Chiediamo il Var per avere la certezza di votare con una legge elettorale costituzionale". (ANSA).