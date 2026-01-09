(ANSA) - MILANO, 09 GEN - Il dicembre che si è appena concluso è stato il più caldo dal 1897 a Milano con una media di 8,3 gradi e in generale l'anno - secondo i dati della Fondazione OMD - Osservatorio Meteorologico Milano Duomo ETS - è stato il terzo più caldo, dopo il 2022 e il 2023, con una media di 16,4 gradi. Si tratta di una temperatura di quasi un grado e mezzo superiore a quella del periodo fra il 1991 e il 2020. Superiori alla media sono state anche le precipitazioni con un totale di 1058,5 millimetri, rispetto a una media del periodo di riferimento di 936,6. Quello scorso è stato il secondo agosto più piovoso di sempre con 254.3 mm contro una media mensile fra 1991 e 2020 di 77 mm. Nella sola giornata del 20 agosto sono caduti 110 millimetri. Piovosi anche maggio e settembre, secchi giugno ottobre e novembre con un totale di 82 giorni di pioggia, nella media, e cinque le grandinate. Particolarmente caldo è stato il mese di giugno, il secondo più caldo degli ultimi 129 anni, con 27,3 gradi di media, superato solo dal torrido giugno 2023 quando la temperatura media registrata fu di 27,9 gradi. In totale i giorni con una temperatura sopra i 30 gradi sono stati 58, di cui 16 con temperatura superiore ai 35 gradi e picco il 4 luglio con 36.9 gradi. Le cosiddette notti tropicali, con una temperatura superiore ai 20 gradi, sono state 73 (contro una media di 52,3). L'ondata di calore più lunga si è verificata tra il 23 giugno e il 4 luglio, ma significativa è stata anche quella tra il 9 e il 17 agosto, quando la massima non è mai scesa sotto i 34.7 °C. Per quanto invece riguarda il freddo, la temperatura minima assoluta è stata di -0.9 °C, registrata il 16 gennaio: si tratta dell'unico giorno di gelo (cioè giornata con minima negativa) del 2025, dato già ampliamente battuto con il gelo dei primi giorni del 2026. Anche quest'anno si confermano differenze meteorologiche importanti fra le diverse zone della città, registrate dalle nove stazioni gestite dall'Osservatorio. A livello di temperatura media annua, Milano Centro si conferma ancora una volta la zona più calda con il numero maggiore di notti tropicali, mentre le più "fredde" sono San Siro e Forze Armate con 15.6 °C di media annuale. (ANSA).