(ANSA) - MILANO, 29 APR - Si è concluso in via Paladini, a Milano, con il consueto rito del "presente" e con saluti romani il corteo dell'ultradestra per la 51esima commemorazione di Sergio Ramelli, al quale hanno partecipato circa duemila persone. La manifestazione, partita da piazzale Gorini, era dedicata anche a Enrico Pedenovi e Carlo Borsani. I partecipanti hanno sfilato in colonne compatte con fiaccole e tricolori, dietro lo striscione "Onore ai camerati caduti", fino al murale dedicato a Ramelli, vicino a dove il giovane fu aggredito nel marzo 1975. Alla fine si sono uditi insulti provenire da uno dei balconi della zona, ma senza risposta dal corteo. (ANSA).