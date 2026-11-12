(ANSA) - MILANO, 12 NOV - Sarà una cerimonia degli Ambrogini d'oro dedicata alla tragedia di Crans-Montana quella del prossimo 7 dicembre, quando il Comune di Milano consegnerà le massime onorificenze concesse a chi ha dato lustro alla città. La commissione del Comune che si è riunita per decidere a chi andranno i riconoscimenti ha stabilito che gli Ambrogini alla Memoria andranno alle due vittime milanesi della strage di Capodanno, Chiara Costanzo e Achille Barosi, oltre a loro la medaglia alla memoria andrà a Luca Attanasio, l'ambasciatore ucciso in Congo, all'agente della Polizia locale Francesco Imprezzabile morto durante un inseguimento, al consigliere dei Verdi Carlo Monguzzi, alla giornalista Elena Pero e a Enrico Rizzi. La Grande medaglia d'oro andrà invece alla Comunità delle famiglie, Cgu Niguarda, operatori sanitari e personale scolastico a supporto delle vittime di Crans-Montana. A ricevere l'Ambrogino, tra gli altri, sarà anche l'ex sindaco di Milano Gabriele Albertini, proposto dal gruppo di Forza Italia, il cantautore Biagio Antonacci, Franz Wilhelm Baruffaldi Preis, medico chirurgo specialista in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica del Niguarda che ha curato proprio i ragazzi feriti a Crans. Premiata con il massimo riconoscimento del Comune anche la stilista Donatella Versace. Tra le associazioni premiate, per citarne solo alcune, c'è la Cisl Milano Metropoli, il Comitato delle Pietre di Inciampo, Unicef Milano, il commissariato di Poliza Garibaldi Venezia, quello di Lorenteggio. Non riceveranno l'Ambrogino d'oro invece Emanuele Fiano, esponete del Pd e membro della comunità ebraica, e il Museo della Brigata ebraica di Milano, la cui candidatura aveva provocato delle polemiche. (ANSA).