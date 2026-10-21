(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Sono parà della Folgore provenienti da Siena i cinquecento militari che saranno impiegati dai prossimi giorni e fino alla fine dell'anno a Milano. Il loro utilizzo rientrerà nella cornice giuridica del progetto 'Strade Sicure'. A disporre del loro utilizzo sarà il prefetto di Milano, una volta sentito il questore, che chiederà le modalità del loro impiego in base alle esigenze, dal pattugliamento alla sorveglianza statica. Dunque, non ci saranno rapporti specifici di proporzionalità tra l'utilizzo di parà - che potranno comunque soltanto svolgere funzioni di pubblica sicurezza - e quello delle forze dell'ordine, che hanno invece anche facoltà di polizia giudiziaria. A quanto si apprende, potrebbe essere previsto anche l'impiego di militari specializzati nella guida di droni. (ANSA).