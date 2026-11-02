(ANSA) - MILANO, 02 NOV - Milano rende omaggio a 14 cittadini e cittadine che hanno dato lustro alla città e che vengono ricordati per il loro esempio. Da oggi i loro nomi sono iscritti all'interno del Famedio, il pantheon dei milanesi del Cimitero Monumentale. Tra le personalità iscritte quest'anno spiccano Ornella Vanoni, Franco Baresi, don Antonio Mazzi. Iscritti anche il politico e intellettuale Gianni Cervetti, l'editore Ulrico Carlo Gustavo Hoepli, l'imprenditrice Gioia Marchi Falck, il giornalista Bruno Pizzul, l'attivista e giornalista Vera Vigevani Jarach, Luisa Muraro che tra le altre cose ha fondato la Libreria delle Donne, l'avvocata civilista Laura Hoesch, il fotografo Giovanni Gastel, l'architetto Giancarlo Consonni, il partigiano e sacerdote antifascista Giovanni Barbareschi, la pioniera dell'editoria per ragazzi Rossellina Archinto Marconi. "Questa città custodisce riserve straordinarie di passione, di creatività, di laboriosità - ha osservato il sindaco Giuseppe Sala -. Sono energie radicate in secoli di esperienza, che possono contribuire a restituire all'Italia la fiducia e la capacità di guardare avanti con ottimismo. Riunirci oggi al Famedio significa riscoprire un sano orgoglio per ciò che Milano, grazie anche al contributo insostituibile di queste persone, ha saputo realizzare in ogni campo". Prima della cerimonia il sindaco ha reso omaggio alla tomba di Umberto Veronesi che è stato tumulato nel Famedio circa un mese fa, come era stato deciso dopo la recente morte della moglie. La presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi ha ricordato le biografie dei nuovi iscritti e il loro contributo alla crescita di Milano. "Sono donne e uomini le cui vite sono state mosse da sentimenti, ideali, passioni umane, civili e professionali - ha detto -. Oggi quelle vite si sono trasformate in esempi di cui siamo fieri e di cui è giusto onorare la memoria al Famedio". (ANSA).