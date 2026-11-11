(ANSA) - MILANO, 11 NOV - A Milano la polizia ha arrestato 14 giovani con l'accusa di avere commesso, tra agosto 2025 e giugno 2026, otto rapine sui mezzi pubblici, due delle quali in concorso, anche con lesioni personali ai danni delle vittime che hanno riportato 5 e 28 giorni di prognosi, oltre che un furto con strappo e ricettazione. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa nei confronti di un cittadino tunisino di 20 anni e 13 egiziani di età compresa tra i 19 e i 25 anni. Nei confronti di un altro giovane tunisino di 20 anni, inoltre, è stata notificata la misura cautelare dell'obblico di presentazione alla polizia giudiziaria. L'attività investigativa ha portato a individuare uno specifico modus operandi da parte degli indagati, che erano soliti compiere i reati contestati a bordo dei mezzi di trasporto pubblico, in particolare a bordo delle carrozze dei treni regionali e delle metropolitane, nelle relative stazioni o nelle immediate vicinanze, aggredivano la vittima, quasi sempre sola, dopo averla seguita e accerchiata, ricorrendo all'uso della violenza fisica e di spray al peperoncino. Alle vittime sono stati rubati, anche con notevole violenza, sfruttando la forza del branco, collane e bracciali d'oro, un orecchino d'oro, soldi contanti, orologi e carte di pagamento. Su impulso del Commissariato Mecenate di Milano, lo scorso giugno sono stati unificati dieci diversi procedimenti penali in uno unico relativo ai dieci reati commessi in diverse fermate delle linee di trasporto del capoluogo milanese. Due episodi tra le fermate M3 Brenta e M3 Corvetto; due episodi presso la fermata Mm Zara; uno presso la fermata M5 Gerusalemme; uno presso la stazione M1 Porta Venezia; uno presso la fermata bus Atm di piazzale Buonarroti; uno presso la stazione Fnm Domodossola; uno presso piazza XXIV Maggio e uno in via Torino. Base di partenza per l'attività degli investigatori è stata la visione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza e l'ascolto delle dichiarazioni delle parti offese. I poliziotti hanno poi analizzato i profili social degli indagati, verificando la corrispondenza dei sospettati, dei vestiti e degli accessori indossati durante la commissione dei reati. (ANSA).