(ANSA) - MALFA, 07 LUG - L'isola di Salina continua a puntare su mobilità sostenibile e inclusività, proseguendo un percorso intrapreso già da alcuni anni: è in funzione il primo bus elettrico del Comune di Malfa che accompagnerà cittadini e turisti nei principali punti di interesse. "Il servizio sarà gratuito - spiega il sindaco Giuseppe Siracusano - consentirà di raggiungere agevolmente la spiaggia, il porto, le piazze, le attività commerciali e le fermate del trasporto pubblico intercomunale, contribuendo a rendere gli spostamenti più semplici, sicuri e accessibili. Il mezzo impiegato è specificamente attrezzato per il trasporto delle persone a mobilità ridotta, rendendo il servizio maggiormente inclusivo e garantendo una mobilità accessibile a tutti". L'iniziativa rappresenta un importante investimento nella mobilità sostenibile: sarà infatti svolto con un veicolo 100% elettrico, alimentato esclusivamente con energia prodotta dall'impianto fotovoltaico installato nel Palazzo Municipale di Malfa. L'inaugurazione si è svolta alla presenza dei tre sindaci dell'isola: oltre Siracusano, Domenico Arabia del Comune di Santa Marina Salina e Ireneo Giardinello di Leni. Il nuovo strumento di mobilità urbana è in via sperimentale fino al 6 settembre: l'energia generata viene accumulata attraverso un sistema di batterie e utilizzata per la ricarica del mezzo, realizzando così un modello di mobilità a impatto ambientale praticamente nullo. Lungo il percorso vi sono fermate intelligenti con display che indica i tempi di percorrenza. "L'iniziativa rappresenta un piccolo ma significativo passo verso un nuovo modello di mobilità per la nostra comunità - prosegue Siracusano - offriamo un bus sostenibile e accessibile, capace di migliorare gli spostamenti di residenti e turisti e, allo stesso tempo, di ridurre l'impatto ambientale". (ANSA).