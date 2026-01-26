(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Forti polemiche ha scatenato sui social una iniziativa prevista per il prossimo 13 e 14 maggio al parco divertimenti MagicLand di Valmontone, a poca distanza da Roma, dove sono previsti gli School Days e, tra le attività in programma, una vedrà coinvolto l'Esercito italiano per una lezione sul "metodo di combattimento militare". La locandina, rimossa dagli organizzatori dopo le polemche, mostra uomini armati di fucili, in mimetica, che stanno per irrompere in un edificio. Gli School Days propongono un percorso educativo strutturato dalla scuola dell'infanzia alla scuola media con iniziative di gioco che riguardano in particolare l'ambiente e la legalità in campo economico e finanziario. Ma tra le iniziative si parla anche di una in cui gli studenti "assisteranno ad una simulazione realistica di ingresso in un centro abitato con individuazione, immobilizzazione e trasporto di un elemento ostile". "Non c'è alcuna ostilità verso le istituzioni dello Stato o verso chi indossa una divisa - interviene al consigliera del Pd Emanuela Droghei - ma esiste un confine che non andrebbe mai superato: quello tra educazione e spettacolarizzazione della forza. Ai bambini non si può proporre una narrazione basata sull'idea dell' ''elemento ostile', perché è l'esatto contrario di ciò che dovremmo insegnare loro. La scuola e le attività educative devono aiutare a comprendere il mondo, a sviluppare senso critico, empatia, rispetto delle regole e delle persone. Anticipare linguaggi e scenari propri dei contesti militari non rafforza la sicurezza, ma rischia di confondere e banalizzare temi drammatici". L'Esercito effettuerà approfondimenti sull'ufficio della stessa forza armata che si occupa degli aspetti promozionali delle manifestazioni pubbliche, per chiarire gli errori riguardo alla pubblicizzazione dell'evento 'School Days - A MagicLand giocando s'impara!', promosso dal parco divertimenti di Valmontone a cui parteciperà la stessa forza armata. A riportare la notizia dell'evento è Repubblica.it. A quanto si apprende da fonti dell'Esercito, "si è trattato di un errore, soprattutto per una foto inopportuna e non adatta al messaggio dell'iniziativa". (ANSA).