(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Migliaia di britannici e turisti hanno acclamato la famiglia reale britannica alla parata per il compleanno di re Carlo III a Londra. Il monarca e sua moglie, la regina Camilla, hanno sfilato in carrozza lungo The Mall da Buckingham Palace a Horse Guards Parade nello spettacolo noto come 'Trooping the Colour', accompagnati da centinaia di guardie. La principessa Kate e i suoi figli George, Charlotte e Louis, hanno sfilato in un'altra carrozza. Il principe William ha accompagnato la parata a cavallo, proprio come gli zii, i principi Anna ed Edoardo. Tra la folla si potevano scorgere anche alcuni oppositori della monarchia che hanno espresso il loro dissenso con cartelli e slogan contro il re Carlo III. Al termine, un corteo ha riportato la famiglia reale a Buckingham Palace e i cannoni hanno sparato 41 salve. Momento molto atteso della cerimonia, il passaggio delle 'Frecce Rosse', la pattuglia acrobatica dell'aviazione britannica, che hanno sorvolato la zona, lasciando scie di vapore rosse, bianche e blu sul centro di Londra. La 'parata aerea' è stata seguita dai reali dal balcone, prima dell'inno nazionale. (ANSA).