(ANSA) - ISCHIA, 03 APR - Un gruppo di cittadini dell'isola d'Ischia ha presentato al Comune di Forio una richiesta formale di revoca della cittadinanza onoraria conferita nell'ottobre 2023 all'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove. L'istanza, indirizzata al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale, richiama il valore simbolico dell'onorificenza e chiede una rivalutazione dell'atto con cui il consiglio comunale del comune isolano deliberò il conferimento del riconoscimento. All'epoca la decisione fu motivata dall'amministrazione con il sostegno politico offerto da Delmastro alla salvaguardia della sezione distaccata del tribunale sull'isola, tema molto sentito sull'isola e al centro da anni di un ampio confronto istituzionale tra enti locali, avvocatura e governo.La cerimonia ufficiale di consegna si svolse il 14 ottobre 2023 presso La Colombaia, storica residenza di Luchino Visconti, alla presenza di amministratori locali, esponenti dell'avvocatura isolana e cittadini. In quella occasione non mancò la protesta da parte di cittadini e rappresentanti della sinistra locale. Nel documento protocollato in questi giorni, i firmatari sostengono che la permanenza dell'onorificenza possa incidere sull'immagine dell'ente e chiedono al consiglio comunale di inserire il tema all'ordine del giorno per una valutazione urgente. La raccolta firme resta aperta e, secondo quanto indicato nel testo, potrà essere integrata nelle prossime settimane con ulteriori adesioni di cittadini, associazioni e rappresentanti politici del territorio. Sul tema si è già registrata anche una iniziativa consiliare del gruppo di opposizione "Forio è Tua", che nei giorni scorsi ha chiesto formalmente di discutere la revoca in aula. Al momento dall'amministrazione comunale non sono arrivate comunicazioni ufficiali sulla calendarizzazione della richiesta (ANSA).