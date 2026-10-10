(ANSA) - GENOVA, 10 OTT - Una giornata all'insegna della pace, del dialogo tra i popoli e dell'inclusione. Si è svolta oggi a Genova la terza edizione di "Un Calcio alla Guerra - Kick War Away", manifestazione internazionale promossa dalla European Muslims League (EML) con l'Alto Patrocinio della World Organization of States - International Parliament for Safety and Peace. La giornata si è aperta al campo sportivo San Desiderio con il torneo internazionale di calcio, che ha coinvolto, tra gli altri, la Polizia Locale, la Squadra Internazionale dei Comuni e rappresentanze di diverse comunità. Nel pomeriggio la Marcia della Pace è partita da piazza Riccardo Rissotto riunendo istituzioni, cittadini, famiglie, associazioni e comunità religiose in un percorso condiviso verso il Teatro Rina e Gilberto Govi dove si è svolta la cerimonia conclusiva e la consegna dei riconoscimenti "Costruttori di Pace 2026". Tra gli ospiti internazionali, Mustafa Cerić, Gran Muftì emerito di Bosnia ed Erzegovina, e il reverendo canonico Marco Baragli, flautista di Re Carlo III. Nel corso della serata è stato conferito anche un riconoscimento al primo ministro della Malaysia, ritirato da un diplomatico dell'Ambasciata della Malaysia in Italia. "La guerra toglie ai più piccoli le cose più semplici: andare a scuola, ritrovarsi con gli amici, giocare all'aperto. Possibilità che dovrebbero appartenere a tutte e tutti e che, per troppi, sono diventate irraggiungibili - ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis -: abbiamo la responsabilità di non abituarci a questa ingiustizia considerandola inevitabile. Lo sport ha occupato una parte importante della mia vita e mi ha insegnato a conoscere le persone anche attraverso un'esperienza condivisa sempre nel rispetto dell'avversario. In una giornata come questa ritrovo il valore di quelle occasioni di incontro, soprattutto per i più giovani. Sono felice che proprio da Genova sia nata un'iniziativa capace di portare sullo stesso campo persone di Paesi e provenienze diverse". (ANSA).