(ANSA) - MILANO, 17 OTT - "Sono gravissime e inaccettabili" le immagini degli scontri di piazza avvenuti oggi in piazza Duomo a Milano secondo il presidente della Lombardia Attilio Fontana. "Fatti - ha sottolineato il governatore - che hanno poco a che fare con i reali bisogni di scuole e università e che finiscono per trasformarsi in occasioni di violenza". "Chi si infiltra nei cortei per cercare lo scontro con le Forze dell'Ordine e devastare la nostra città non ha nulla a che vedere con il diritto di manifestare. Massima solidarietà e vicinanza alle donne e agli uomini delle Forze dell'Ordine in particolare - ha concluso - a chi è stato costretto a ricorrere alle cure in ospedale". (ANSA).