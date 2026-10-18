(ANSA) - MILANO, 18 OTT - "Delinquenti che devono essere trattati come tali": così il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha commentato sui social i nuovi incidenti che si sono verificati oggi a Milano. "Sciacalli, ladri, violenti. Vetrine sfondate, negozi saccheggiati, monumenti storici deturpati. Le immagini che arrivano dal centro di Milano - ha osservato - sono immagini di razzie, non di manifestazioni studentesche. Branchi di violenti che sfondano le vetrine per entrare a rubare, devastano le strade e si scontrano con le Forze dell'Ordine. Delinquenti che devono essere trattati come tali. Non esistono 'ma', non esistono 'poverini' e non esiste alcuna giustificazione". E in questa situazione "alle Forze dell'Ordine devono essere garantiti tutti gli strumenti per intervenire con la massima fermezza e riportare ordine e sicurezza nelle nostre strade. Bisogna reagire - ha concluso - con il pugno duro, nel rispetto della legge. Le nostre città non possono essere ostaggio di questi delinquenti". (ANSA).