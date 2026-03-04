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(ANSA) - MILANO, 04 MAR - A febbraio, la crescita dell'economia del terziario italiano rallenta. Riducendosi lievemente rispetto a 52,9 di gennaio, l'Indice Hcob Pmi dell'attività dei servizi in Italia di febbraio si è posizionato su 52,3 punti. Anche se più debole rispetto a gennaio, la crescita della produzione appare ancora moderata ed elevata se paragonata al contesto storico. La crescita dell'attività economica in Germania accelera raggiungendo il massimo degli ultimi quattro mesi a febbraio. L'indice Hcob Pmi dell'attività dei servizi sale a 53,5 dai 52,4 di gennaio. Il composito cresce a 53,2 dai 52,1 del mese precedente. (ANSA).