(ANSA) - BERLINO, 16 DIC - A dicembre la rilevazione dell'Istituto Zew dell'umore dell'economia tedesca segna 45,8 punti, in netta ripresa rispetto al dato di novembre, con una crescita di 7,3 punti. Resta invece quasi invariata la valutazione dell'attuale fase economica dove l'istituto registra -81, con una crescita di 2,3 punti rispetto a novembre. È soprattutto l'attesa degli effetti della politica fiscale adottata dal governo tedesco a rischiarare l'umore delle imprese, è il giudizio del presidente dell'Istituto Zew Achim Wambach, commentando i dati pubblicati oggi e relativi al mese di dicembre, che fanno segnare un aumento di 7,3 punti rispetto a novembre raggiungendo così quota 45,8. Significativo l'aumento nel settore automobilistico, che pur restando ancora in una situazione critica registra un +7,7 punti, nelle banche (+14,9) e nelle assicurazioni (+11,4). Più contenuto l'aumento nella chimica, appena +3,1. Qui pesano secondo l'istituto i dazi che indeboliscono le esportazioni, effetto che si riscontra anche in altre settori manifatturieri. (ANSA).