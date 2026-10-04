(ANSA) - SAN PAOLO, 04 OTT - Il prossimo presidente del Brasile dovrebbe essere deciso al ballottaggio del 25 ottobre: quando è stato scrutinato circa il 40% dei voti, questo è il dato più probabile. Flavio Bolsonaro è al 50,4% circa dei voti, Lula al 41,4. Uno scarto molto ampio che però difficilmente rimarrà tale alla fine del conteggio. Tuttavia, al momento, il candidato trumpiano appare il favorito per la vittoria finale. Tradizionalmente, infatti, la prima fase dello scrutinio è molto favorevole al candidato sovranista: i primi seggi a essere conteggiati vengono dagli stati del sud, ricchi, dove Bolsonaro è molto forte. Solo più tardi arriveranno i dati dagli stati del nord est, le roccaforti di Lula, che sulla carta dovrebbe ridurre lo scarto tra i due. Al 10% dello scrutinio Bolsonaro aveva 10 punti di vantaggio, al 40% dello scrutinio 9 punti E si pensa che questo trend, questo riavvicinamento tra i due, continuerà sino alla fine. (ANSA).