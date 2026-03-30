- BOLOGNA, 30 MAR - L'aula magna di Santa Lucia dell'Università di Bologna è gremita per le esequie accademiche del magnifico rettore Fabio Alberto Roversi-Monaco, morto venerdì a Bologna all'età di 87 anni. A dare l'ultimo saluto a Roversi-Monaco, alla guida dell'Università di Bologna dal 1985 al 2000, ci sono il professor Romano Prodi, il capogruppo alla Camera di FdI Galeazzo Bignami, il presidente della Regione, Michele de Pascale e la vicesindaca di Bologna, Emily Clancy. In prima fila sono sedute le figlie Maria Giulia, Francesca, Maddalena e Camilla e la moglie di Roversi-Monaco. Fino alle 14 è possibile rendere omaggio alla salma. Il funerale poi si terrà alle 14.30 nella cattedrale di San Pietro.