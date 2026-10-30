(ANSA) - BOLOGNA, 30 OTT - Il corteo indetto dai sindacati di base contro il caro vita a Bologna ha appena imboccato la tangenziale. Dopo qualche secondo di tensione, al grido "vogliamo il corteo" e battendo sugli scudi della polizia, i manifestanti sono stati fatti passare dalle forze dell'ordine, dove inizialmente avevano formato un cordone di contenimento, sotto il ponte dell'Unipol, in via Stalingrado. I presenti hanno anche lanciato qualche bottiglia e tirato delle uova, prima di procedere. (ANSA).