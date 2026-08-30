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A 83 anni ha percorso da sola oltre 7.900 chilometri a bordo della sua Porsche, attraversando l'Europa fino a raggiungere la Lapponia. Protagonista dell'impresa è Olga Mancurti, ex infermiera, appena rientrata dal suo ultimo viaggio.
Un'avventura che l'ha portata dall'Austria alla Finlandia, fino alla terra di Babbo Natale. Una volta arrivata, però, la sorpresa non è stata quella sperata. «Senza la neve la Lapponia perde tutto il suo fascino», ha raccontato Mancurti all'Ansa.
Per l'83enne i viaggi in solitaria non rappresentano una novità. Ha infatti raggiunto quasi ogni angolo del pianeta: dal Sud America alla Birmania, passando per Corea, Canada e Africa. Nel suo personale diario di viaggio figurano anche 17 Stati degli Usa. E ora può aggiungere un'altra impresa: quasi ottomila chilometri in Porsche per raggiungere la Lapponia.