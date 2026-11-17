(ANSA) - SALERNO, 17 NOV - Una donna di 88 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di Castel San Giorgio, in provincia di Salerno. Sul corpo sono state rinvenute diverse ferite d'arma da taglio all'addome. I carabinieri della compagnia di Mercato San Severino non escludono l'ipotesi di omicidio. Il corpo era riverso a terra. A lanciare l'allarme è stata la badante in quanto l'anziana - che era autonoma e viveva da sola - non rispondeva. Ieri sempre nel Salernitano e sempre tra le mura domestiche, un'anziana è stata uccisa dal marito, che ha poi tentato il suicidio, mentre per la morte violenta di una 50enne si sospetta uno dei due figli delle vittima, risultato irreperibile. (ANSA).