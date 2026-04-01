(ANSA) - PONTINIA, 01 APR - Un uomo di 80 anni è stato trovato morto nel podere di famiglia che affaccia sulla Migliara 48, nel comune di Pontinia, in provincia di Latina. A lanciare l'allarme è stato il figlio, che non aveva più sue notizie e che ha reso possibile l'intervento del 118 e dei carabinieri. Per Giuseppe Pirani, tuttavia, non c'era già più nulla da fare. Secondo quanto si è appreso, l'anziano è stato ritrovato ieri pomeriggio in una pozza di sangue, ucciso con dei fendenti: diverse le ferite d'arma da taglio ritrovate sul suo corpo, tra cui quella fatale alla gola. Sul corpo dell'ottantenne è stata disposta l'autopsia, che verrà svolta nella giornata di oggi. In procura è stata aperta un'indagine per omicidio, con gli accertamenti diretti nella cerchia di conoscenze della vittima e su presunti dissapori all'interno della famiglia: ieri è stato ascoltato a lungo il figlio come persona informata dei fatti. (ANSA).