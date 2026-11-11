(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Il 74% dei cittadini italiani è favorevole al ritorno dell'elezione diretta del presidente e del Consiglio provinciale; la medesima percentuale conosce l'attuale metodo di elezione, che prevede la nomina degli amministratori provinciali da parte degli altri amministratori anziché dei cittadini: un meccanismo bocciato da 7 italiani su 10. Ad attestarlo è una ricerca svolta da Istituto Piepoli per l'Unione delle Province d'Italia, che ha raccolto le opinioni della popolazione e dei sindaci sul ruolo delle Province, sulle loro attività e sulle modalità di elezione degli organi provinciali. Tornare ad eleggere direttamente gli organi provinciali, dunque, è una richiesta pienamente condivisa da ben oltre la maggioranza degli italiani, perché, è il giudizio del 50% dei partecipanti al sondaggio, i cittadini chiedono di essere protagonisti nel processo democratico. Ma anche perché, lo dice il 69% del campione, questo porterebbe ad una maggiore rappresentanza democratica e ad una maggiore responsabilità degli eletti. Il dato diventa quasi unanime se a rispondere sono i sindaci: oltre il 90% si dichiara favorevole all'elezione diretta del Presidente e del Consiglio provinciale da parte dei cittadini, perché questo garantirebbe la maggiore legittimazione democratica e aumenterebbe l'efficacia amministrativa delle Province. La ricerca conferma il forte legame tra cittadini e Provincia e tra Provincia e Comune: il 56% campione dei cittadini considera la Provincia un ente utile, 62% degli italiani sente forte il legame con questa istituzione e il 39% dichiara di avere fiducia nella Provincia. Un dato molto alto se si considera che la Legge 56/14 ha di fatto ridotto notevolmente le possibilità dei cittadini di entrare in contatto diretto con le Province, escludendoli da oltre 10 anni, appunto, anche dal voto. Se si passa ai sindaci, la quasi totalità degli intervistati - il 97% del campione - ritiene utile la Provincia per il suo territorio, come istituzione che rappresentare gli interessi del proprio Comune e proprio per questo secondo il 65% le competenze assegnate alle Province dovrebbero essere di più. Per 9 sindaci su 10, poi, è prioritario garantire maggiori risorse economiche alle Province. Alle Province, dunque, i sindaci riconoscono una valenza di rappresentanza politica, non solo amministrativa, di supporto e di coordinamento. (ANSA).