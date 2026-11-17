(ANSA) - PADOVA, 17 NOV - La Guardia di finanza di Padova ha sequestrato 45 case di prostituzione, per un valore di 8,2 milioni, mascherate da centri benessere e riconducibili, secondo gli inquirenti, alla criminalità cinese. I sequestri sono stati disposti dal Gip del Tribunale di Padova. Nell'operazione, condotta da oltre 250 finanzieri dei Comandi provinciali di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Venezia, Vicenza, Milano, Monza Brianza, Mantova, Modena, Firenze, Prato, Roma e Pescara, sono state arrestate quattro presunte "maitresse" cinesi, portate in carcere stamani. Un'altra è stata arrestata per violazione della normativa a contrasto dell'immigrazione clandestina. Le persone indagate per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione sono 68. Per gli investigatori, i locali - appartamenti, uffici e negozi che formalmente risultavano centri per la cura della persona - ospitavano un giro d'affari consistente: ogni donna avrebbe fruttato circa 30mila euro al mese, somma di cui le "maitresse" trattenevano tra il 50 e l'80%. Esse coabitavano con le donne per controllarne gli incassi e garantivano le prestazioni dal mattino alla notte. I centri erano gestiti da imprese "apri e chiudi", sostituite ogni due o tre anni da nuove società che proseguivano l'attività negli stessi spazi cambiando solo partita Iva. Durante l'operazione sono state identificate 60 donne, tutte cinesi, trovate nei centri. Per alcune, irregolari sul territorio, è stata avviata la procedura di espulsione. Sono stati inoltre sequestrati circa 270mila euro in contanti e la Finanza ha chiesto la cessazione di 44 partite Iva. (ANSA).