(ANSA) - ROMA, 11 SET - Il fumo che si diffondeva su New York mentre crollava la seconda torre è stato fotografato dallo spazio e aimmortalare l'attentato alle Torri Gemelle era stato l'astronauta della Nasa e comandante della Stazione Spaziale Internazionale Frank Culbertson. A 25 anni dall'attentato dell'11/9 in cui, secondo il Memorial and Museum,persero la vita 2.977 persone, quell'immagine storica è ora riproposta sul sito Live Science. Culbertson sorvolò New York poco dopo essere stato informato dell'attentato e fotografò da un'altitudine di circa 400 chilometri l'imponente colonna di fumo che si allontanava da Manhattan e alla cui base si nota quella che lui descrisse come una "strana espansione". Probabilmente il segno che l'immagine è stata scattata "nel momento del crollo della seconda torre, o subito dopo", afferma. "È orribile vedere il fumo fuoriuscire dalle ferite del proprio Paese da un punto di osservazione così straordinario", scriverà il 13 settembre. "La dicotomia tra il trovarsi su una navetta spaziale dedicata a migliorare la vita sulla Terra - aggiunse - e l'assistere alla distruzione della vita stessa a causa di atti così deliberati e terribili è uno shock per la psiche". Nel 2017, Culbertson rivelò un altro dettaglio notato da lui e dal resto dell'equipaggio all'indomani degli attacchi: "uno degli effetti più sorprendenti - raccontò - fu che, nel giro di circa due orbite, tutte le scie di condensazione che normalmente solcavano gli Stati Uniti erano scomparse, poiché tutti gli aerei erano stati bloccati a terra". Ne era rimasta solo una che si spostava verso est, attraversando il Midwest: era l'Air Force One che stava tornando a Washington con il presidente Bush a bordo. Una visione, commentò, che "invitava a una profonda riflessione". (ANSA).