(ANSA) - FIRENZE, 04 MAG - La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati, per la morte di una donna di 24 anni avvenuta poche ore dopo aver partorito il figlio la sera del 30 aprile all'ospedale Torregalli di Firenze. Domani la pm Alessandra Falcone affiderà l'incarico per l'autopsia. A presentare la denuncia ai carabinieri è stato il compagno della vittima. Il neonato sta bene. Secondo quanto finora ricostruito, la donna, subito dopo aver dato alla luce il bambino, avrebbe avuto un'emorragia che, da quanto emerge, sarebbe stata risolta in sala operatoria. Quindi sarebbe stata ricoverata nel reparto di ginecologia dove, però, in serata avrebbe avuto un altro malore. È scattata la procedura di emergenza, sono state fatte alcune trasfusioni, mentre si cercava di interrompere l'emorragia. La paziente avrebbe avuto anche degli arresti cardiorespiratori ed è stata rianimata. I danni provocati dall'emorragia sono stati molto gravi e l'1 maggio la 24enne è stata dichiarata morta. La Asl Toscana Centro ha segnalato un 'evento sentinella', che richiede la rivalutazione dell'intero caso per capire se ci sono state responsabilità del personale sanitario. (ANSA).