(ANSA) - SALERNO, 02 OTT - La Polizia ha diffuso i fotogrammi del presunto autore dell'aggressione ai danni di una 23enne accoltellata alla nuca lo scorso 23 settembre a Salerno, nel Largo San Tommaso d'Aquino. Gli investigatori della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura, hanno individuato il presunto autore dell'azione delittuosa e sono ora stanno cercando di dare un nome a quella persona. Per questo è stato deciso di diffondere le immagini dell'uomo, invitando chiunque possa riconoscerlo a fornire informazioni. L'aggressione avvenne intorno alle 21.30. La giovane, soccorsa dal 118, fu trasportata in codice rosso al pronto soccorso, dove dopo le cure necessarie, anche attraverso trasfusioni di sangue, venne dimessa, il giorno successivo, con una prognosi di 21 giorni. Agli investigatori raccontò di essere stata aggredita alle spalle da uno sconosciuto che l'aveva colpita con calci e pugni per poi accoltellarla alla nuca. Gli accertamenti della Squadra Mobile hanno consentito di arrivare all'individuazione del presunto responsabile attraverso la comparazione delle immagini acquisite durante le indagini. La Questura di Salerno invita chi dovesse riconoscere l'uomo raffigurato nei fotogrammi a contattare il centralino al numero 089.613111 oppure a recarsi negli uffici della Caserma Pisacane, in via Sant'Eremita. Le segnalazioni possono essere effettuate anche attraverso YouPol, l'applicazione della Polizia di Stato che consente di inviare testi, foto, video e audio direttamente alla sala operativa della Questura. (ANSA).