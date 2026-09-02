(ANSA) - VARESE, 02 SET - Tragedia questa mattina nel Varesotto, dove una ragazza di 18 anni è stata investita e uccisa da un treno nei pressi della stazione di Tradate-Abbiate Guazzone. L'allarme è scattato poco dopo le 12.30 sulla linea Milano-Saronno-Laveno Mombello. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con un'ambulanza della Croce Rossa di Varese e un'automedica, ma per la giovane non c'è stato nulla da fare. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Saronno, la Polizia ferroviaria e i vigili del fuoco. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il treno coinvolto è il Regio Express 44, partito da Cocquio Trevisago e diretto a Milano Cadorna. Trenord ha comunicato la sospensione della circolazione tra Milano e Tradate per consentire i rilievi dell'Autorità giudiziaria. Attivo il collegamento tra Cocquio e Tradate, con i convogli che effettuano tutte le fermate tra Malnate e Tradate. È inoltre operativo un servizio di autobus tra Tradate e Saronno, con partenze dalle 13.30 da Tradate e dalle 13.35 da Saronno e fermate in tutte le stazioni previste dai treni. (ANSA).