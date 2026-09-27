(ANSA) - LODI, 27 SET - "Al momento non si esclude nessuna pista: non si può escludere nemmeno che con il giovane, o in collegamento con il giovane, ci fosse al momento dei fatti qualcuno anche perchè il suo cellulare non è stato ritrovato". Così fonti vicine all'indagine spiegano che non è ancora stato ritrovato il cellulare di Jacopo Trabattoni, il ragazzo di 15 anni salito su un traliccio venerdì e morto folgorato a Lodi. E' stata quindi smentita la notizia trapelata ieri del ritrovamento del telefono del ragazzo con un selfie scattato prima della tragedia ed è probabile quindi che la Procura della Repubblica possa disporre perizie informatiche sui tabulati telefonici dello smartphone che potrebbe essere ancora nei campi attorno al traliccio, oppure portato via da qualcuno. Non si può escludere infatti che, quando il giovane si è finto "morto" sdraiato sull'asfalto e quando ha poi scalato il traliccio, non fosse in comunicazione con qualcuno che potrebbe averlo spinto a quelle azioni e che poi, vista la tragedia, può essere arrivato sul posto per prendre il telefono. Intanto la salma rimane a disposizione della stessa Procura.(ANSA).