(ANSA) - NAPOLI, 01 APR - Si terrà domani nel Tribunale Penale di Napoli Nord, ad Aversa (Caserta), l'udienza preliminare in camera di consiglio per l'omicidio pluriaggravato di Martina Carbonaro e occultamento di cadavere, che vede imputato l'ex fidanzato della 14enne, Alessio Tucci, di 19 anni, difeso dall'avvocato Mario Mangazzo e attualmente detenuto nel carcere di Napoli-Secondigliano. Martina venne uccisa a colpi di pietra ad Afragola, in provincia di Napoli, il 26 maggio dell'anno scorso, perchè si era rifiutata di riallacciare la loro relazione sentimentale. La giovane si era allontanata dall'ex e aveva allacciato una nuova storia d'amore con un altro ragazzo e per questo entrambi erano stati minacciati da Tucci. Fatale fu il cosiddetto ultimo appuntamento: l'omicidio infatti avvenne dopo la richiesta di un incontro chiarificatore in un casolare abbandonato, la pertinenza in disuso dello Stadio Moccia, privo di illuminazione e di sistemi di video-sorveglianza dove Tucci, approfittando del fatto che era un luogo desolato, colpì più volte a morte alla testa la ex determinandone il decesso. Tucci prese parte anche alla ricerche di Martina, che scattarono quando i genitori (difesi dall'avvocato Sergio Pisani) quel giorno non la videro tornare a casa. (ANSA).