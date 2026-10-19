(ANSA) - CASERTA, 19 OTT - È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Santobono di Napoli un 13enne accoltellato la serata di sabato 17 ottobre a Marcianise (Caserta) nel parcheggio del centro commerciale Campania. I carabinieri della Compagnia di Marcianise, dopo il fatto, hanno fermato due uomini residenti a Caivano di 34 e 20 anni, con l'accusa di tentato omicidio. Dalle indagini realizzate dai militari, è emerso che la vittima ha prima discusso per motivi banali con un altro minore, poi poco dopo in soccorso di quest'ultimo sono intervenuti i due maggiorenni che hanno aggredito violentemente il 13enne accoltellandolo più volte al torace. (ANSA).