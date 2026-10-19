(ANSA-AFP) - ATENE, 19 OTT - Sei migranti, tra cui un neonato, hanno perso la vita quando la loro imbarcazione è entrata in collisione con la fiancata di un mezzo della polizia portuale al largo dell'isola greca di Lesbo, nel mar Egeo; la notizia è stata resa nota dalla guardia costiera. "Un uomo, 4 donne e un neonato sono stati rinvenuti privi di vita; 8 sono sopravvissuti", ha dichiarato all'Afp la polizia portuale. Un secondo episodio a 3,7 miglia da Samo: "L'imbarcazione dei migranti è affondata e 6 persone sono state recuperate prive di vita, mentre 14 sono sopravvissute", ha precisato una responsabile della guardia costiera. Nel primo incidente, avvenuto nelle prime ore di stamattina, "un'imbarcazione veloce che trasportava migranti è entrata in collisione con la fiancata sinistra di una motovedetta della polizia portuale" al largo dell'isola di Lesbo, ha riferito la funzionaria. "Sei persone - un uomo, quattro donne e un neonato - sono state rinvenute senza vita, mentre otto sono sopravvissute", ha aggiunto. Nel secondo incidente, "l'imbarcazione dei migranti si è capovolta e sei persone - cinque uomini e una donna - sono state recuperate prive di vita", secondo la stessa fonte. Quattordici persone, tra cui un presunto trafficante di nazionalità iraniana, sono sopravvissute, ha precisato la funzionaria. Gli incidenti mortali che coinvolgono imbarcazioni di migranti - diretti in Europa attraverso le isole greche del nord e dell'est dell'Egeo (situate vicino alla costa occidentale della Turchia) o tramite Creta (a sud) - sono frequenti. A settembre, una persona ha perso la vita e altre 25 risultano disperse nel naufragio di un'imbarcazione di migranti al largo dell'isola greca di Gavdos, vicino a Creta. (ANSA-AFP).