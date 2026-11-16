(ANSA) - NEW YORK, 16 NOV - L'Iran sta elaborando piani per colpire esponenti dell'amministrazione Trump ricorrendo alla detonazione di una 'bomba sporca' o all'impiego di un'arma chimica a Washington. Lo riporta Cnn citando sette funzionari dell'intelligence americana, secondo le quali al momento l'Iran sta cercando di dotarsi di varie opzioni e non c'è per ora l'indicazione di un attacco imminente. I piani intercettati dagli Stati Uniti sono molto dettagliati e includono luoghi e obiettivi specifici. (ANSA).