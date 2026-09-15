TRENTO. Oltre 800 mila euro per le manutenzioni straordinarie degli alloggi Itea nel corso del 2026. È quanto previsto dal piano manutentivo approvato dal Comune, definito come ogni anno in collaborazione con Itea sulla base delle necessità emerse per il patrimonio di edilizia pubblica.

La principale novità riguarda gli interventi destinati a migliorare l’accessibilità degli edifici. Su richiesta del Comune, Itea ha individuato gli immobili nei quali, considerando l'età e le caratteristiche degli inquilini, risulta prioritario intervenire con ascensori o montascale. L'obiettivo è rispondere alle esigenze di una popolazione sempre più anziana e delle persone con ridotte capacità motorie.

Per questa voce è stata prevista una somma aggiuntiva superiore ai 500 mila euro. Anche in futuro l'intenzione è proseguire con investimenti sugli immobili interamente o prevalentemente pubblici, individuando le priorità sulla base della collocazione degli edifici, della necessità degli interventi e del numero di residenti che potranno beneficiarne.

Una maggiore accessibilità potrà inoltre facilitare la gestione dei cambi di alloggio legati a problemi di mobilità degli utenti, riducendo la necessità di trasferimenti quando è possibile adeguare direttamente gli edifici. Gli interventi saranno quindi programmati cercando di garantire la maggiore fruibilità possibile degli immobili.

I restanti circa 300 mila euro saranno destinati al rifacimento degli alloggi di risulta, cioè quelli rimasti liberi e in attesa di essere nuovamente assegnati, oltre alle manutenzioni straordinarie per guasti. Le risorse finanzieranno anche lavori sulle parti comuni, sostituzioni delle caldaie, adeguamento dei bagni per le persone con disabilità e altre migliorie.