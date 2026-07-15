TRE VILLE. La storica Fiat Campagnola del Corpo dei Vigili del fuoco volontari di Ragoli è pronta a cambiare proprietario. Il Comune di Tre Ville ha infatti pubblicato un'asta pubblica per la vendita del mezzo, per anni utilizzato nelle attività di servizio e negli interventi sul territorio.

Il veicolo, immatricolato nel 1985, è alimentato a benzina, ha percorso poco più di 31 mila chilometri ed è omologato per il trasporto promiscuo di persone e cose, con una capienza complessiva di nove posti. Prima dell'avvio della procedura di vendita, il Corpo dei vigili del fuoco volontari ha ottenuto il dispaccio dall'Ufficio della Motorizzazione dei Vigili del Fuoco di Trento.

L'asta sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più alto rispetto alla base fissata dall'amministrazione comunale, pari a 9.500 euro (Iva esente). Le offerte dovranno essere presentate al Comune di Tre Ville entro le ore 12 del 10 agosto, mentre l'apertura delle buste è prevista in seduta pubblica il 12 agosto alle ore 14 negli uffici della Segreteria comunale.

Il mezzo sarà consegnato all'aggiudicatario dopo il perfezionamento del passaggio di proprietà, da completare entro 30 giorni dal pagamento del prezzo. Tutte le spese relative al trasferimento e al ritiro del veicolo resteranno a carico dell'acquirente. Il bando e gli eventuali aggiornamenti sono pubblicati sull'albo telematico del Comune.

Per anni la Fiat Campagnola ha accompagnato l'attività dei volontari del Corpo di Ragoli, diventando un simbolo del servizio svolto a favore della comunità. Ora potrebbe trovare una nuova vita nelle mani di un collezionista, di un appassionato di veicoli storici o di chi desidera conservare un pezzo della storia del volontariato locale.