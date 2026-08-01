Pensplan Centrum S.p.A. arricchisce la propria offerta di strumenti digitali e di canali di contatto per essere ancora più vicino alla popolazione, promuovendo una maggiore consapevolezza sui temi del welfare complementare e della pianificazione del futuro.

Negli ultimi anni Pensplan Centrum S.p.A. ha sviluppato un sistema sempre più articolato di servizi informativi e di assistenza, pensato per facilitare l’accesso alle informazioni e rendere il rapporto con iscritti e aderenti sempre più semplice, diretto ed efficace.

Attraverso il sito www.pensplan.com, gli utenti possono già accedere a numerosi strumenti digitali dedicati, tra cui:

il chatbot informativo, disponibile per fornire risposte rapide ai quesiti più frequenti;

le aree riservate online dedicate agli aderenti dei Fondi Pensione partner, tramite le quali è possibile, ad esempio, consultare la propria posizione previdenziale, verificare e modificare i propri dati personali, presentare richiesta di prestazione e monitorare lo stato delle pratiche;

il sistema di prenotazione degli appuntamenti, disponibili sia di persona che in modalità virtuale;

il form di contatto e assistenza online, disponibile per presentare richieste scritte con certezza di riscontro entro 15 giorni lavorativi.

A questi si aggiunge un’ulteriore modalità di comunicazione immediata e diretta: il canale WhatsApp.

Il nuovo servizio nasce con l’obiettivo di offrire informazioni semplici e rapide sullo smartphone e si rivolge sia agli aderenti ai fondi pensione, sia a tutte le persone interessate ad approfondire i temi del welfare complementare e della pianificazione previdenziale.

Attraverso il canale WhatsApp è possibile ricevere:

informazioni pratiche sulla previdenza complementare;

risposte alle domande più frequenti;

aggiornamenti normativi e fiscali;

informazioni su servizi e opportunità offerte da Pensplan Centrum S.p.A. e dalla rete dei Pensplan Infopoint;

novità relative a eventi, incontri e iniziative sul territorio.

Il canale è accessibile su iscrizione tramite il link: pensplan.com/social