L’estate a Merano è un senso di festa che vola sopra tutta la città: vuol dire musica e tanta voglia di stare insieme. In luglio e in agosto, la città si trasforma in un vivace palcoscenico a cielo aperto, dove spettacolo e intrattenimento accompagneranno meranesi e ospiti in un susseguirsi di appuntamenti coinvolgenti e gratuiti. Anche quest’anno l’Azienda di Soggiorno sarà protagonista nell’offrire un ricco calendario di eventi pensati per tutte le età, capaci di animare i diversi angoli del centro cittadino.

Per tutta la stagione estiva, piazza Terme, il centro storico e numerosi spazi urbani faranno da cornice a concerti, mercatini e iniziative dedicate alle famiglie.

Tra gli appuntamenti più amati tornano i “Martedìsera”, il simbolo dell’estate meranese. Quando il sole tramonta, il centro si accende di musica e divertimento: fino alle 23 le vie cittadine ospiteranno concerti dal vivo, spettacoli, animazione per bambini, mercatini artigianali – in alcuni casi già attivi dalla mattina – e una suggestiva pista da ballo sotto le stelle in piazza della Rena. Le date da segnare in agenda sono il 14, 21 e 28 luglio e il 4, 11, 18 e 25 agosto.

Grande attesa anche per “Midsummer Night 2026”, la rassegna che porterà in piazza Terme alcune delle voci e degli spettacoli fra i più apprezzati dal pubblico. Ad aprire la serie di eventi sarà, il 6 agosto alle ore 21, Paolo Belli insieme alla sua Big Band, protagonista di uno show fatto di grandi successi – da Ladri di biciclette a Sotto questo sole - improvvisazione e irresistibile energia. Il 13 agosto sarà la volta di “Mengoni Mania”, l’appassionante tributo a Marco Mengoni ideato da Alessandro Merenda. La serata di Ferragosto vedrà invece salire sul palco Anna Tatangelo, una delle artiste più amate della musica italiana, forte di oltre vent’anni di carriera e numerose hit fra cui Ragazza di periferia e Essere una donna. A chiudere il ciclo di appuntamenti, il 21 agosto, sarà “Adele Experience”, elegante omaggio alle canzoni più celebri della star britannica Adele, per una serata all’insegna delle grandi emozioni.

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