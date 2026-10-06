Pensare al futuro dei figli è una fonte di pressione per 8 genitori su 10, stando a un articolo apparso online su Vanity Fair in data 8 giugno 2025, complice un senso di incertezza, fatica nonché di forte solitudine.

A dichiararsi angosciato in merito alle aspettative dei propri figli è, per la precisione, il 79% dei genitori, a fronte di una percezione superiore a quella di altri Paesi europei, dove comunque il fenomeno non va sottovalutato, e interessa il 64% dei genitori nel Regno Unito e il 62% in Germania.

C’è da dire che le preoccupazioni non sono soltanto correlate al lavoro, ma alla violenza e alla criminalità, motivazioni a cui si affiancano le spese inerenti la salute e la crescente instabilità geopolitica (percepita soprattutto dai genitori tedeschi, invero). A ciò si aggiunge un quadro di decremento delle entrate nelle famiglie italiane nel 24% dei casi, compensato solo in parte dall’incremento che interessa il 15%.

Le paure di madri e padri (ma anche dei nonni) non sono infondate, ma oggi c’è un fattore che può giocare a loro favore: il tempo.Proprio il tempo, se valorizzato con anticipo, può fare la differenza attraverso strumenti come l’assicurazione per i figli: una formula proposta da alcune realtà come Vittoria Assicurazioni che permette di investire sul futuro dei propri figli o nipoti, mettendoli nelle condizioni di disporre di un capitale da utilizzare una volta che saranno grandi, ad esempio per frequentare l’università oppure iscriversi a un master. Una soluzione che consente di affrontare in maniera concreta apprensioni più che legittime, pianificando per tempo il raggiungimento di obiettivi futuri.

Perché investire sul futuro

Fino a non molto tempo fa investire sul futuro significava soprattutto acquistare una casa da lasciare in eredità. Oggi questa scelta, per quanto efficace, anche alla luce del caro affitti, da sola potrebbe non essere sufficiente: il livello di incertezza degli ultimi anni suggerisce di valutare un’integrazione con altri strumenti, così da prendere in considerazione non soltanto le spese del presente, ma quelle future che potrebbero incidere in maniera significativa sul bilancio familiare.

Investire sul futuro è dunque una scelta che dovrebbe basarsi su fattori quali tempestività, continuità e personalizzazione. Quest’ultimo elemento risulta particolarmente importante dal punto di vista pratico, perché consente di costruire nel tempo un capitale adeguato alle proprie esigenze, mantenendo al contempo un equilibrio sostenibile per il bilancio familiare.

Inoltre, porta a riflettere sul fatto che non esiste una formula valida sempre e per tutti: un discorso che ben si applica a una soluzione quale l’assicurazione figli, per la quale occorre partire dall’analisi delle proprie necessità per poi procedere a una valutazione mirata del contratto più vantaggioso, sotto tutti i punti di vista.

Il valore aggiunto di una polizza per i figli come quella di Vittoria Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni è una delle compagnie storiche del panorama italiano. Fondata nel 1921, oltre a vantare una lunga esperienza, può contare su un team di consulenti esperti, attivo lungo tutto lo Stivale, pronto a consigliare con competenza, trasparenza ed empatia.

La sua proposta di polizza per i figli si chiama Vittoria Cresco e Lode ed è pensata per assicurare ai più piccoli un capitale che potranno utilizzare quando saranno grandi: oltre che per gli studi, per avviare un’attività o qualsiasi progetto desiderino.

Uno dei suoi punti di forza risiede nella flessibilità dei versamenti,della durata e delle coperture assicurative. A ciò si aggiunge un’impostazione che potremmo definire premiante: consente infatti di impostare un bonus di merito che incrementa la prestazione in caso di conseguimento del diploma di maturità con una votazione superiore a 80/100.

Inoltre, il contratto può prevedere benefici fiscali nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, un aspetto sul quale è sempre opportuno informarsi in considerazione dei possibili aggiornamenti normativi.

La brochure informativa, infine, contiene un glossario che permette di comprendere meglio il documento, offrendo chiarimenti sui principali termini utilizzati nelle condizioni di polizza.

Un aspetto, quest’ultimo, da non sottovalutare dal momento che la trasparenza, quando si parla di assicurazioni, non passa soltanto dalla relazione con un consulente di fiducia, ma dalla possibilità di comprendere anche da sé il tipo di contratto che si sta sottoscrivendo. È anche grazie a questo approccio che una soluzione come Vittoria Cresco e Lode si propone come strumento concreto per pianificare il futuro dei figli.