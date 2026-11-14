In un contesto economico sempre più complesso, comprendere il valore del denaro, pianificare il risparmio e conoscere gli strumenti di tutela finanziaria rappresentano competenze essenziali. Per questo Pensplan Centrum S.p.A. promuove da anni iniziative di educazione finanziaria rivolte a diverse fasce della popolazione, con l'obiettivo di accrescere la consapevolezza economica e previdenziale sul territorio regionale.

Uno dei principali ambiti di intervento è quello della scuola, per ridurre il più possibile le differenze sociali che già esistono tra i giovani in termini di conoscenze finanziarie. A tal fine, la Società ha sviluppato una specifica proposta formativa destinata all’ultimo triennio delle scuole secondarie di lingua tedesca, italiana e ladina dell'Alto Adige e delle scuole secondarie del Trentino.

L'iniziativa ha ottenuto il "Bollino di qualità" del Comitato Edufin, riconoscimento assegnato ai programmi ritenuti affidabili ed efficaci. Anche i risultati delle valutazioni confermano l'apprezzamento dell'attività: gli studenti hanno attribuito all'esperienza una media di 4,6 punti su 5 e il 96% ha dichiarato di voler condividere in famiglia quanto appreso durante gli incontri.

Accanto all'attività nelle scuole, Pensplan Centrum S.p.A. mette a disposizione dei cittadini Pensplan PLUS, il servizio gratuito e neutrale di analisi patrimoniale. Attraverso una valutazione personalizzata, il servizio aiuta le persone a comprendere meglio la propria situazione finanziaria e a pianificare con maggiore consapevolezza il proprio futuro e quello della propria famiglia.

Due progetti diversi ma complementari, accomunati da un obiettivo condiviso: promuovere una cultura finanziaria più diffusa e fornire strumenti concreti per compiere scelte informate e consapevoli in ogni fase della vita.