Lo Chalet Zuegg di Avelengo è un rifugio esclusivo immerso nella quiete dei boschi e circondato dagli ampi spazi dell’area sciistica ed escursionistica di Merano 2000, attraversata da numerosi sentieri escursionistici e percorsi per mountain bike che partono direttamente dallo Chalet. Varie e divertenti le esperienze per grandi e piccoli da vivere a Merano 2000, tra cui il divertente Alpin Bob.



Un luogo ideale dove coppie e famiglie possono concedersi una pausa rigenerante dallo stress della quotidianità, riscoprendo il piacere di trascorrere del tempo di qualità insieme. Al suo interno, tre esclusivi chalet indipendenti e due Mountain Loft, realizzati in legno secondo criteri di sostenibilità, vi attendono per un soggiorno da favola. Dotati di spa privata, offrono un’esperienza di benessere totale. Al piano inferiore si trovano una cucina completamente attrezzata e un accogliente soggiorno con stufa e divano letto, ideale anche per ospitare i bambini.



L’aria frizzante del mattino, appena svegli in un paradiso naturale, stimola l’appetito. Ecco, quindi, che per gli ospiti degli chalet e dei loft ogni mattina, la colazione arriva nell’alloggio in un ricco cestino con prodotti freschi e gustosi per poterla gustare in tutta pace ammirando il panorama circostante.



A pranzo, sulla grande terrazza soleggiata del rifugio Zuegg, circondati dalla natura, si può scegliere tra le specialità altoatesine con i migliori ingredienti locali accanto a raffinati piatti dal gusto contemporaneo. Per la cena, invece, potrete scegliere un piccolo menù da portare nel vostro chalet o loft, per vivere una magica serata romantica in totale privacy. Anche gli amici a quattro zampe sono i benvenuti e troveranno qui il luogo ideale per una vacanza nella natura insieme ai loro proprietari.



Lo Chalet Zuegg è anche una location esclusiva per eventi privati, matrimoni e incontri aziendali, dove vivere momenti indimenticabili immersi nella natura. Anche gli ospiti giornalieri potranno assaporare l’autenticità del luogo, gustando le specialità del ristorante o partecipando agli eventi che si tengono regolarmente presso la struttura, come lo yoga nella natura, la nostra grande “Almtavolata” o il brunch con musica dal vivo.