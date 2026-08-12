MPREIS Alto Adige e Alnatura festeggiano 10 anni di partnership di successo nel settore biologico



La catena di supermercati tirolese MPREIS festeggia 10 anni di collaborazione con il produttore biologico Alnatura. Sin dall'inizio della partnership in Alto Adige nel 2016, l'attenzione è rivolta alla qualità biologica sostenibile con un'ampia gamma di prodotti. In occasione dell'anniversario, altre filiali MPREIS saranno allestite con gli spazi dedicati ad Alnatura.

Per soddisfare la domanda in costante crescita di prodotti biologici durante tutto l'anno e ampliare continuamente l'assortimento, MPREIS Alto Adige ha stabilito già nel 2016 una partnership con il produttore alimentare Alnatura. Con circa 800 articoli biologici di alta qualità, dalla mozzarella biologica alle cialde di riso al cioccolato fino alla bevanda all'avena, Alnatura integra l'offerta esistente di MPREIS, di cui i clienti beneficiano ormai da 10 anni.

La grande varietà di prodotti è visibile anche nei punti vendita: in dieci filiali MPREIS in Alto Adige sono stati allestiti ampi spazi dedicati ad Alnatura. Nell'autunno 2026 è previsto un ulteriore spazio nella filiale di Rifiano.

Alnatura vanta oltre 40 anni di esperienza

Già dal 1984 Alnatura coniuga il piacere del biologico con un agire responsabile a favore dell'uomo, degli animali e della terra. L'azienda si impegna ad assumersi la responsabilità lungo l'intera filiera di un prodotto Alnatura ed è stata una delle prime aziende a ottenere la certificazione secondo lo standard We-Care.

Molti prodotti Alnatura sono inoltre associati a un impegno aggiuntivo, ad esempio a favore di una maggiore diffusione dell'agricoltura biologica e del benessere degli animali. I prodotti vengono lavorati nel modo più delicato possibile e contengono ricette il più possibile semplici. Gli elenchi degli ingredienti sono quindi spesso brevi e, in conformità con il regolamento Ue sul biologico, senza Ogm né coloranti e conservanti artificiali. Alnatura utilizza il sale e gli ingredienti dolcificanti il più possibile con moderazione.

Irmgard Schumann-Lucny, responsabile di sede per Alnatura Austria e Italia: "Il nostro obiettivo è rendere il biologico accessibile a tutti con un gusto autentico, la migliore qualità e un prezzo equo - sia per i consumatori che per i produttori".

Ai fini della trasparenza, il rispetto delle direttive Ue sul biologico relative ai prodotti agricoli viene regolarmente sottoposto a severi controlli. Molti prodotti Alnatura recano inoltre il marchio di un'associazione biologica come Bioland, Demeter o Naturland. Ciò significa che questi prodotti soddisfano standard ancora più elevati rispetto a quelli previsti dalle direttive Ue.

Punti vendita MPREIS con ampi spazi dedicati ad Alnatura:

• Lana (Via Bolzano 2)

• Bressanone (Via Veneto 51)

• Sinigo (Via Enrico Fermi 32)

• Varna (Via Isarco 5)

• Lagundo (Via Josef Weingartner 31 C)

• Brunico (Via Josef Schweighofer 1)

• Termeno (Via Zallinger 28)

• Bolzano (Via Grappoli 56)

• Molini di Tures (Via Campo Tures 23)

• San Michele-Appiano (Via Caldaro 55)

MPREIS: Fortemente radicata nella regione

Oltre al produttore biologico Alnatura, MPREIS punta su partnership regionali che sono sinonimo di qualità, vicinanza e responsabilità.

Prodotti biologici esclusivi con Sonnenland Südtirol

MPREIS è all'avanguardia nel settore dei prodotti alimentari sostenibili e, con l'esclusivo marchio biologico Bio vom Berg "Sonnenland Südtirol", offre un assortimento unico nel suo genere. Dalla frutta e verdura ai latticini, tutti gli articoli provengono dall'agricoltura di montagna altoatesina controllata e sono disponibili esclusivamente presso MPREIS.

Grazie a strette collaborazioni con aziende biologiche altoatesine si garantisce il rispetto dei più elevati standard ecologici. In questo modo MPREIS sottolinea il proprio impegno a favore di un consumo consapevole e offre ai propri clienti la possibilità di dare, con ogni acquisto, un contributo positivo all'ambiente.

Banco Alimentare: vivere la responsabilità sociale

In qualità di azienda responsabile, MPREIS si impegna non solo a favore della sostenibilità, ma anche al sostegno di progetti sociali. Attraverso l'iniziativa Banco Alimentare, MPREIS sostiene le persone bisognose donando generi alimentari e contribuendo così attivamente alla riduzione dello spreco alimentare.

Questa partnership dimostra che il successo imprenditoriale e la responsabilità sociale possono andare di pari passo. MPREIS si impegna così a favore di una società solidale e dà un segnale a favore di un consumo consapevole e sostenibile.

Macellerie e panifici regionali: artigianato e tradizione

MPREIS punta sulla qualità della regione e ciò si riflette nella collaborazione con le migliori macellerie e panetterie dell'Alto Adige. Partner come la macelleria Windegger o la macelleria Steiner garantiscono prodotti a base di carne realizzati artigianalmente, mentre panetterie tradizionali come Angerer o Trocker forniscono ogni giorno pane e prodotti da forno freschi.

Queste collaborazioni permettono ai clienti di gustare le specialità regionali nell'ambiente familiare del supermercato e, allo stesso tempo, di rafforzare l'economia locale. In questo modo si preserva la varietà culinaria dell'Alto Adige con amore per l'artigianato e responsabilità verso la regione.

