VERONA. Un incidente mortale ha paralizzato nel pomeriggio di oggi, martedì 27 ottobre, l'autostrada A22 del Brennero. Tre mezzi pesanti sono rimasti coinvolti in un tamponamento avvenuto intorno alle 13.45, nel tratto compreso tra Verona Nord e Affi, in direzione nord verso il Brennero.

Il bilancio è di una vittima. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, intervenute sul posto per i rilievi e la gestione dell'emergenza.

L'autostrada è stata chiusa al traffico nel tratto interessato. Sul luogo dello schianto sono arrivati gli agenti della Polizia stradale e i Vigili del fuoco, insieme ai soccorritori, che hanno raggiunto la zona con un'ambulanza e l'elisoccorso.

Tutti i veicoli in transito vengono fatti uscire al casello di Verona Nord, con conseguenti rallentamenti e pesanti ripercussioni sulla viabilità ordinaria. La Polizia locale di Verona ha invitato gli automobilisti a evitare la zona, se non strettamente necessario.