Trentino Volley e Lorenzetti insieme per altre due stagioni

Angelo Lorenzetti e Trentino Volley prolungano il loro accordo.

L'allenatore marchigiano siederà sulla panchina gialloblu' per almeno altre due stagioni, sino al 2023; il rinnovo del contratto che sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno è stato infatti siglato negli ultimi giorni con la piena soddisfazione di entrambe le parti.

Il club di Diego Mosna conferma così un allenatore che nei primi cinque anni di lavoro a Trento ha saputo costruire un feeling unico con squadra, dirigenza e territorio, raccogliendo al tempo stesso risultati importanti, come la vittoria del Mondiale per Club 2018, la 2019 CEV Cup e la partecipazione ad almeno una finale di tutte le competizioni italiane.

"Far parte di Trentino Volley per me è 'tanta roba' ed è stata una sensazione che ho avvertito sin dal primo giorno di lavoro qui a Trento - ha dichiarato Lorenzetti - Questa consapevolezza mi ha spinto e tuttora mi sprona quotidianamente a lavorare cercando di offrire il massimo di me per tenermi stretto tale opportunità".

In quattro stagioni e mezzo, Lorenzetti ha collezionato già 222 presenze sulla panchina di Trentino Volley, vincendo il 71% delle partite ufficiali.