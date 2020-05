Il ciclista originario di Borgo Valsugana Matteo Trentin lo aveva lasciato intuire, ma ora quella notizia è diventata certezza: la CCC, il team polacco per cui Trentin corre, ha trovato l’accordo con il proprio sponsor principale ed eviterà il fallimento nel 2020.

Poi però, il prossimo anno dovrà poi andare alla ricerca di una nuova partnership. Per ora, lo sponsor garantirà il pagamento degli stipendi per il 2020 ma soltanto al 50% della somma pattuita: gli ultimi versamenti ricevuti dai dipendenti riguardano la metà del mese di marzo, che dovrebbe essere pagato interamente, mentre da aprile in poi si opererà il taglio della metà dell’ingaggio.