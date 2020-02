Cinquantacinque chilometri di pavè sono la «sorpresa» svelata oggi dagli organizzatori della Parigi-Roubaix 2020, che si disputerà il 12 aprile prossimo, giorno di Pasqua, su un tracciato complessivo di 259. L’edizione n.118 della più classica delle classiche di ciclismo prevede 30 settori sul pavè, uno in più rispetto a quella scorsa con un aumento di circa 500 metri.

Dopo la partenza da Compiègne, i corridori avranno davanti circa 100 chilometri su asfalto prima di posare le ruote sullo sconnesso, a Troisvilles. Tra le novità il settore numero 25, quello di Vertain, che i corridori non hanno mai affrontato in salita. La traversata del Cambrésis e del Sud-Valenciennois porterà i corridori a riscoprire il settore di Hameau du Buat (#24), scoperto nel 2005 e mai più percorso dal 2016. Usciti da questo settore difficile in salita, mancherà una trentina di chilometri per raggiungere il punto chiave della Foresta d’Arenberg che farà selezione come gli altri settori a cinque stelle, Mons-en-Pévèle e il Carrefour de l’Arbre.