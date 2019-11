Relax, and enjoy: il corridore trentino Daniel Oss è sempre più "americano" nel promuoversi. Ad esempio in questo fantastico video (al drone di Francesco Thilo Sili) in cui si allena sulle strade - deserte - della Sardegna. Magnifiche le riprese dal cielo, che ce lo mostrano in azione a fine stagione. Con un finale davvero sorpresendente...

GUARDA IL VIDEO