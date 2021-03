La capolista non finisce più di vincere, lo scudetto è di fatto suo. L’Inter continua la sua marcia, superando per 2-1 il Torino in una trasferta difficilissima.

I nerazzurri consolidano il primato in attesa delle gare di Milan e Juventus. Cade, invece, la Roma, che cede nuovamente il quarto posto all’Atalanta. Ossigeno per il Parma, che torna in lotta per la salvezza.