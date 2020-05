MILANO - La scadenza del 3 agosto per terminare i campionati nazionali era solo una «raccomandazione» della Uefa e, come riporta il quotidiano francese Le Parisien, lo ha confermato il suo presidente Aleksander Ceferin in una lettera a Jean-Michel Aulas, il presidente del Lione, che ha così un nuovo argomento per contestare l’interruzione anticipata della stagione della Ligue 1, con cui la sua squadra è rimasta fuori dalle coppe europee. L’inizio di agosto è stato finora considerato anche l’orizzonte entro cui concludere la Serie A.