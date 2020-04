«Una piccola lotta vinta grazie al supporto ricevuto in tutti questi giorni». Così German Pezzella ha commentato la notizia di non essere più positivo al Covid-19 e come lui i compagni di squadra Patrick Cutrone e Dusan Vlahovic.

«Continuiamo a rispettare le regole e a prenderci cura dei nostri cari - la raccomandazione del capitano della Fiorentina insieme ai ringraziamenti per il presidente viola Rocco Commisso, al dg Joe Barone, al ds Daniele Pradè, lo staff e i compagni - Presto ci ritroveremo e abbracceremo di nuovo». Gli ha fatto eco Vlahovic sempre via social: «Abbiamo vinto noi tre la nostra sfida anche se è piccola rispetto a quella che tutta l’umanità sta combattendo adesso. Certe sfide si vincono un passo alla volta - ha scritto il giovane attaccante - Grazie al presidente Commisso, le sue telefonate giornaliere sono state un farmaco eccezionale, a Barone, Pradè, a tutto lo staff della Fiorentina per l’affetto, ai compagni, ai tifosi viola per il calore, ai medici e gli infermieri che stanno lottando contro questo virus, alla mia famiglia che pur distante mi ha dato la forza per superare questo momento difficile. Un grande in bocca al lupo a tutti quelli che stanno ancora lottando». E Cutrone su Instagram ha postato: «Grazie a tutti per il sostegno» col simbolo della lotta.