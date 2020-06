Lunedì prossimo 15 giugno Eurolega comunicherà le squadre che parteciparanno alla prossima edizione dell’Eurocup.

Dunque tra poche ore la Dolomiti Energia Trentinos aprà se la propriua richiesta di partecipazione alla Coppa sarà stata accettata. In piazzetta Lunelli c’è fiducia in una decisione positiva considerando che, pur non avendo meritato il risultato sul campo, il club è solido e negli anni ha sempre onorato al meglio la coppa, arrivando in semifinale nel 2015.

In base al responso, il gm Salvatore Trainotti comincerà a mettere su carta il piano per la prossima stagione. Sul proseguimento del rapporto con Alessandro Gentile Trainotti spiega che il tassello Eurocup è fondamentale. «Sapere se faremo una competizione europea o no cambierà molto per quanto riguarda il roster da costruire» il suo pensiero.